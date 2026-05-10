動画配信サービス「U-NEXT」は10日、東京・水道橋駅前で『UFC 328：平良達郎タイトルマッチ 応援ライブビューイング』を開催した。日本人初のUFC世界王者誕生の瞬間を見届けようと、多くの格闘技ファンが会場に集結した。【写真】実況解説を行う宇野薫が会場に登場イベントには、スペシャル解説ゲストとして福田充徳（チュートリアル）、宇野薫、現役UFCファイターの中村京一郎選手が出演。しかし、イベント開始時に登壇したの