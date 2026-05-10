「爆笑問題」太田光と田中裕二がＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は１０日、東京・上野の矯正歯科医院が突然閉院となり、高額な治療費を払っていた患者から不安や怒りの声が出ていることを報じた。１９７１年に開院の老舗歯科。番組では独自取材で一部の患者へ院から謝罪の手紙が届いていたことなどを伝えた。この報道を受けスタジオではコメンテーターで元衆院議員の杉村太蔵が出身地の