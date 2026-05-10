「SUPEREIGHT」横山裕（45）が9日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。ギターを始めたキッカケについて語った。この日は横山が弟2人と初めて海外旅行したフィリピン・セブへ。3兄弟の末っ子と思い出の地を巡った。所属する「SUPEREIGHT」（旧・関ジャニ∞）は、2002年の結成当時に8人編成。その後、内博貴、渋谷すばる、錦戸亮の脱退を経て、2019年9月より現在の5人体制となった。「安田、大