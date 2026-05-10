フリーアナウンサーの中川安奈さんが5月9日、自身のインスタグラムを更新。フランス発のファッションブランドショップ「ANATOMICA」を訪れた様子を投稿しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】マリリン・モンローが愛した「Levi's 701」モチーフのデニムとの出会いを報告「あ〜沼から抜け出せません♡」イニシャル入りのレザーパッチに感激 投稿では、「マリリン・モンローさんが愛したと言われるLevi's701その