10日未明、兵庫県南あわじ市の路上で女性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察はひき逃げの可能性が高いとみて、関係したとみられる車と人を見つけて話を聞いています。現場は南あわじ市八木鳥井の国道で、10日午前4時前、近くを通りかかった男性が、路上で倒れている青野さと子さん（92）を見つけ、警察に通報しました。青野さんは頭や腕などから出血していて、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが