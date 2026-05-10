歌舞伎俳優市川團十郎（48）が10日、インスタグラムを更新。母の日に、17年に34歳で亡くなった妻・小林麻央さんへの感謝をつづった。團十郎は「母の日。麗禾と勸玄から麻央へ」とつづり、長女市川ぼたん（14）、長男市川新之助（13）が麻央さんに贈った花束の写真をアップした。続けて「私からも、私も母に感謝の日。二人は麻央に感謝の日」と感謝の思いをつづった。この投稿にフォロワーからは「麻央ママも天国できっと喜んでいま