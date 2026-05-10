米女子ゴルフツアーの「みずほアメリカズ・オープン」３日目（９日＝日本時間１０日、ニュージャージー州ウェストコードウェルのマウンテンリッジＣＣ＝パー７２）、メジャーチャンピオンの西郷真央（２４＝島津製作所）は２バーディー、１ボギーの７１で回り、通算１アンダーの１６位につけた。首位とは９打差。西郷は「ショットは比較的安定していたが、（ノーバーディー、１ボギーの）前半はバーディーパットが決まらなくて