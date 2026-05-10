【モデルプレス＝2026/05/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた田中陽菜（たなか・ひなた）が5月8日、自身のTikTokを更新。ショートパンツにレースタイツを合わせたコーディネートでのダンス動画を公開した。【写真】「今日好き」美女JK「最強ビジュ」美脚スラリのレースタイツ姿◆田中陽菜、美脚際立つショーパン×レースタイツコーデでダンス田中は