イランの石油の輸出拠点であるカーグ島の近くで、石油の大規模な流出が発生している可能性があることが、衛星画像の分析からわかりました。AP通信によりますと、5日から8日にかけて撮影された衛星画像に、イランのカーグ島沖に広がる油膜とみられるものが写っていたということです。専門家の見立てとして、8日時点で油膜とみられるものはおよそ71平方キロメートルに及び、8万バレル相当の石油が流出した可能性があると伝えています