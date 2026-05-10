フリーアナウンサー／アーティストの東留伽（28）が、5月2日放送のTOKYO FM『すきもあミ―ジアム』（毎週土曜深0：00）に出演し、その模様がYouTubeで公開された。【動画】東留伽アナ、トルコで夜逃げの事態を明かす東アナは、好きなこととして「1人旅」についてトーク。ABCテレビ時代に休職してフランスに留学した際、「1人で14ヶ国ぐらいヨーロッパを中心にめぐってきました」と振り返った。特に、ブルガリア、トルコ、