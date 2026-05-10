実はいま、兵庫県出身俳優がアツいということにお気づきだろうか。話題作の影には兵庫県出身俳優の姿がある。前クール、日曜劇場『リブート』（TBS系）主演の鈴木亮平、Netflixシリーズ『地獄に落ちるわよ』の戸田恵梨香のほか、北川景子、有村架純、芦田愛菜、のんなどが兵庫県出身だ。今回はその中でも特に若手にしぼって紹介したい。【写真】話題作続々！ブレイクが期待される“兵庫出身俳優”一覧■岩瀬洋志「ViVi国宝級