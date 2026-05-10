◇ITTF世界卓球選手権 女子団体戦(日本時間9日、ロンドン)日本がドイツを破り、決勝進出を決めました。ステージ1で3連勝を飾り決勝トーナメントに進出した世界ランク2位の女子日本代表。トーナメントではクロアチア(同20位)、ルクセンブルク(同27位)、ウクライナ(同28位)を撃破、9日の準決勝はこの大会グループリーグで勝利したドイツ(同4位)と対戦しました。1番手の張本美和選手が1ゲームを落としたものの、その後は3ゲームを連続