「DJI Mavic 4 Pro」はハッセルブラッドのブランドを冠した3眼カメラを搭載するドローンで、DJIのフラッグシップモデルとして位置付けられています。いったいどんな映像を撮影できるのか確かめるべく、日本最長の歩行者専用つり橋があるグラビテート大阪に行って飛行＆撮影を試してみました。DJI Mavic 4 Pro - 宙から紡ぐ物語 - DJI 日本https://www.dji.com/jp/mavic-4-proDJI Mavic 4 Proは2025年5月13日に登場したドローンで、