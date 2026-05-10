ＡＫＢ４８伊藤百花が、意外な特技を披露した。８日深夜放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」に、伊藤が出演。「妻がファン」だという番組公式グルメアドバイザーのむにぐるめが「顔の整い方がスゴい」と言うと、お笑いタレントのケンドーコバヤシは「何歳から自分のことかわいいって思いましたか」と質問。伊藤は「小学生です」とおずおずと口を開き、ＭＣの有田らを笑わせた。「逆に顔でしかバズったことなくて」と