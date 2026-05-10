◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人・田中将大投手（３７）が１０日、出場選手登録を抹消された。プロ２０年目の今季は開幕ローテーション入りした先発６人の中で唯一、ここまでフル回転。６試合に先発し３勝１敗、防御率２・２７と安定した内容でチームを支えてきた。開幕４連勝と、日米通算２０４勝目を狙った前日９日の敵地・中日戦では今季最短の５回で同ワースト４失点し今季初黒星。自