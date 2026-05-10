【モデルプレス＝2026/05/10】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が5月9日、自身のInstagramを更新。ヘソ出しトップスとミニボトムの衣装ショットを公開した。【写真】K-POP美女「芸術品みたい」マイクロミニで美脚スラリ◆ニンニン、美ボディ際立つヘソ出し×ミニボトムショット公開ニンニンは、ショートパンツのブラックコーディネートやショート丈トップスとナロースカートのセットアップコーディネ