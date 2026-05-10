2026年5月1日にX上に開設され、投稿を開始した「内閣広報室試行アカウント」が8日、同アカウントの動向について報じたJ-CASTニュースの記事に反応した。現地紙の日豪首脳写真に「指摘」J-CASTニュースでは7日、 大型連休中にベトナムとオーストラリアを訪問していた高市早苗首相をめぐる内閣広報室のX投稿について報じた。内閣広報室は訪豪時の様子を伝える投稿で、「今朝、今回の高市総理の訪豪が大きく取り上げられています」と