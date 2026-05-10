NHKマイルカップの買ってはいけない馬券 【ファルコンＳ勝ち馬】 ［2・0・2・21］のファルコンＳ組だが、前走１着馬は［0・0・0・9］と全滅。 20年１着ラウダシオンと21年３着グレナディアガーズは前走２着、24年３着ロジリオンは前走５着、25年１着パンジャタワーは前走４着だった。 また、前記の４頭はすべて前走①②人気だったことも注目点で、前走上位人気でチョイ負けという馬が狙い目。 NHK