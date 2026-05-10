アメリカ・ニューヨークで、日本文化の魅力を紹介する「ジャパン・パレード」が開かれました。今年で5回目となる「ジャパン・パレード」が9日、ニューヨーク・マンハッタンで開かれました。武道や踊りといった伝統文化やコスプレに身を包む人などおよそ100組、2700人が日本の文化をアピール。また、漫画家のアッキー・ブライトさんがデザインを手がけた公式マスコットのHappiが初めてパレードに参加しました。ニューヨーク総領事館