ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は、およそ150人を乗せ、日本時間午後1時半ごろにスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着し、日本時間午後4時ごろから下船が始まる見通しです。現地当局などによりますと、乗客らは健康状態を確認されたうえで、高性能マスクを着用し、必要最低限の手荷物だけをもって、5人から10人程度が乗れる小型ボートに乗り換えて上陸します。その後、バスで空港に向かい、一般の利用客