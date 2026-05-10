脳梗塞を発症し治療に取り組んでいる、鈴木愛來（さら）さんが５月９日、自身のＸを更新。予定されていた、アイドルグループ「Nü FEEL.（ニューフィール）」への加入を見送ることを公表しました。 【写真を見る】脳梗塞 治療中・鈴木愛來さん(19)アイドルグループへの加入を見送り「パフォーマンスをお見せすることが難しい状況」「ステージに立つことなく、このような形でのご報告となってしまいましたこと、心より