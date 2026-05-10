子どもが家のお金を盗んでいたら、すごくショックですよね……。今回は、息子にお金をとられ、教育し直したお母さんのエピソードをご紹介します。お金盗まれるってどういう気分？「小3の息子が私の財布から1,000円盗みました。今回はたまたま気づいたけど、前から何度も盗んでいたことが発覚……。『漫画やカードが欲しかったけど、お小遣いじゃ足りないし頼むのも面倒くさいから勝手にとった』と。息子は反省もしていないようで、