5月10日（現地時間9日、日付は以下同）。契約最終年を終えたスティーブ・カーHC（ヘッドコーチ）が、ゴールデンステイト・ウォリアーズへ戻って指揮を執ることになると『ESPN』が報じた。 ウォリアーズは、4月18日に行われたフェニックス・サンズとのプレーイン・ゲーム、ウェスタン・カンファレンスの第8シード決定戦に敗れたことで2025－26シーズン