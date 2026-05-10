4月12日より放送中の『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）は、近年活発に行われている日本と韓国の俳優のコラボレーションによるドラマだ。 参考：仁村紗和、長濱ねるの赤ドレス姿などオフショットを投稿「もうすんごいんだから」 7歳の時に両親を事故で失った青木照（志尊淳）は、父の親友で韓国の財閥「ファングム」のトップに養父として引き取られ、韓国人のキム・ミンソクと名乗る。兄ヒスン（キム・