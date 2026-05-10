スタッド・ランスのFW中村敬斗が9日、リーグドゥ(フランス2部)最終節のポーFC戦で4得点の大活躍を見せた。チームは5-3で勝利したものの、他会場の結果を受けて昇格プレーオフ進出を逃して1年でのリーグアン復帰は果たせなかった。勝って1部昇格の可能性を残したいS・ランスは2点を先取されるも、FWモハメド・ダラミーが前半25分に1点を返した。すると同39分、スルーパスでペナルティエリア左を取った中村がカットインから右足