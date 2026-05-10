開催：2026.5.10 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 4 - 2 [カージナルス] MLBの試合が10日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとカージナルスが対戦した。 パドレスの先発投手はランディ・バスケス、対するカージナルスの先発投手はダスティン・メイで試合は開始した。 4回表、7番 ネーサン・チャーチ 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベー