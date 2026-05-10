開催：2026.5.10 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 6 - 1 [マリナーズ] MLBの試合が10日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとマリナーズが対戦した。 Wソックスの先発投手はアンソニー・ケイ、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。 1回裏、4番 コルソン・モンゴメリー