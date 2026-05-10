開催：2026.5.10 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 4 - 3 [ヤンキース] MLBの試合が10日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとヤンキースが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソン、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。 1回表、1番 ポール