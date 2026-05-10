この記事をまとめると ■ディーラーへクルマを見るためだけの冷やかしで行く客は少なくない ■営業スタッフからは冷やかし客はバレている傾向にあるという ■SNSに出てくる女性スタッフ目当てで行く迷惑客も少なくない 買う気がないの、バレてます 気になるニューモデルが発売されて興味はあるけれど、絶対に買う！……というほどのテンションでもない。でも試乗はしてみたい。「とりあえずディーラーに行って試乗してみるか」