エンゼルス戦の5回、適時打を放つブルージェイズ・岡本＝トロント（ゲッティ＝共同）【トロント共同】米大リーグは9日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はトロントでのエンゼルス戦に「4番・三塁」で出場し、五回に左前適時打を放って4打数1安打1打点だった。試合はブルージェイズが14―1で大勝した。ドジャースの大谷はブレーブス戦に「1番・指名打者」で出場。カブスの鈴木はレンジャーズ戦に「5番・右翼」で出場し、3打