モデルでタレントのゆうちゃみこと古川優奈（24）が8日放送、TBSラジオ「純烈・酒井一圭BRAND−NEW MORNING」（毎週金曜 午前5：00）にゲスト出演。番組内で“推しグループ”を明かした。【写真】ゆうちゃみも激推し！人気“爆発中”のモナキトーク中突然、ゆうちゃみは「ちょっとぶっこんでいいですか？」と切り出し、「私、モナキめっちゃ好きなんですよ。おヨネが」と告白。同グループは純烈の弟分として4月8日にデビュー