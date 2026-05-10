米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が９日（日本時間１０日）に放送され、インターナショナル王者オカダ・カズチカ（３８）のＡＥＷ世界王座（現王者はダービー・アリン）挑戦が家庭の事情により変更となった。オカダは１３日（同１４日）の「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ノースカロライナ州アシュビル）で最高峰王座への挑戦が決定していた。この日の放送ではアリンがＰＡＣの挑戦を退け防衛に成功したのだが、試合前にオ