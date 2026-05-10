【新宿ハードコア傑作選２】で日本劇場初公開された映画『トゥインクル・トゥインクル・キラー・カーン』が、5月29日より全国順次公開されることが決定。メインビジュアルが解禁された。【写真】異形の傑作が全国のスクリーンに登場『トゥインクル・トゥインクル・キラー・カーン』フォトギャラリー本作は、『エクソシスト』の原作者ウィリアム・ピーター・ブラッティが自らメガホンをとり、『エクソシスト』『エクソシスト