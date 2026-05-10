Travis Japanの宮近海斗が9日、東京・新宿の歌舞伎町シネシティ広場で行われた「映画『Michael／マイケル』公開記念みんなで踊ろう！マイケルダンス！ライブ＆トークイベント」に、ダンサーのケント・モリ、振付師のRich、Toneと共に出席。来場者の前でムーンウォークを披露し、会場を沸かせた。【写真】華麗にムーンウォークを決める宮近海斗4月24日より北米と世界82の地域で公開された本作で描かれるのは、人類史上最も売れ