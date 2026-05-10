◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）熱戦と好天によって、今季メジャー初戦の最終日は大盛況となっている。強風が吹き荒れた第３日（９日）のギャラリー数は７５５４人。最終日は、さらに増えそうだ。ギャラリー用の男子トイレは５０メートル以上の大行列も発生。しかし、女子トイレは比較的、列は短く、