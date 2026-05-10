女優の石田ゆり子が漆芸（しつげい）の鑑賞を楽しむ様子を披露し、反響を呼んでいる。１０日までに自身のＳＮＳを更新し、「漆芸家桐本滉平展ー布と漆ー」と書き出すと、白い長袖トップスに黒系のパンツを合わせたコーデで、姿勢を美しく伸ばし、塗り物を一つ一つ手に取って鑑賞する様子を公開。「滉平くんの作る漆の器はひとつひとつ、まるで生きてるみたいに違う。布に漆を染み込ませ、果物や野菜で型をとり、貼り合わせて