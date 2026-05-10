スタッド・ランス中村敬斗の4ゴールを「フット・メルカート」も称賛したフランス2部スタッド・ランスは現地時間5月9日に行われたリーグ・ドゥ第34節でポーFCを5-3で下した。勝利の立役者となったのは4得点を叩き出した日本代表FW中村敬斗。現地メディアもその活躍を「センセーショナル」と称賛した。中村は前半39分に先制ゴールを記録すると、後半に入っても4分、15分、31分と連続ゴール。1試合4得点の大暴れでチームを勝利に