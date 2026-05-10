虚勢かと思ったが実際に起きた。トランプ米大統領の在独米軍縮小決定に対する評価だ。トランプ政権は最近ドイツに駐留している米軍3万6000人のうち5000人を撤収させ、米本土と全世界に再配備すると発表した。3月にドイツのメルツ首相がトランプ大統領から在ドク米軍維持を約束されたと話したが、わずか2カ月でひっくり返したのだ。外信はその理由をまずメルツ首相と側近の米国に向けた毒舌に求めている。メルツ首相は最近米国とイ