2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。ライフ部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/07/28）。【画像】「夫には申し訳ない気持ちもありつつ…」改造軽自動車を12台所有する女性、「新しい車には興味が湧かない」と断言する20代男性…独特すぎる感性で車をカスタムする人々が乗り回す“珍しい車”を写真で一気に見る＊＊＊アメ車が売れないこの国にも、アメリカのカスタム文化はた