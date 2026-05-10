2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。ライフ部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/08/09）。【衝撃画像】ビジューのついた黒のワンピース姿…58歳で急逝した、美しすぎるぺこりーのさんの妻の写真を見る＊＊＊68歳の老後の一人暮らしの様子を公開しているYouTubeチャンネル「年金一人暮らしのぺこりーの」のぺこりーのさん。チャンネルを開設して初めて投稿した「ようやく妻が