日本ハムの新庄剛志監督(54)が10日、オリックス戦(京セラドーム)前に久しぶりにフリー打撃を披露した。この日の試合前練習に向けて選手が外野でアップ中、田宮のバットを借りて打撃ケージへ。現役さながらのバットを高く構えるフォームを時折見せながら、八木打撃投手から10スイングほどを披露した。前日は投打がかみ合い、昨年から続いた京セラドームでの連敗を「7」でストップ。試合後に指揮官は「えっ、僕が監督になって(