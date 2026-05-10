「大相撲夏場所・初日」（１０日、両国国技館）初日から休場する大関安青錦（２２）＝安治川＝が、日本相撲協会に診断書を提出した。「左足関節捻挫、左足関節外側靱帯損傷」を６日の稽古で負ったため「今後約３週間の加療を要する見込みである。令和８年５月場所の休場を要する」と記された。安青錦は負け越しなら大関在位３場所で関脇に転落する。師匠の安治川親方（元関脇安美錦）は、途中出場を目指す考えを示していた。