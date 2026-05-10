タレント東野幸治（58）が、9日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）にゲスト出演。自身の給与を最も使ったものについて語った。指原莉乃、若槻千夏がゲストを迎えて個室料理店でトークする番組。若槻は、お金を使うことにあまり興味がない様子の東野に「じゃあ何に使ってるんですか？」と質問。東野が「何も別に使ってない」と答えると、二人から「本当に貯金？」「貯金がめっちゃあるってことですか？」と疑問