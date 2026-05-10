犬が家の中を徘徊する理由5つ 犬の徘徊には、行動面の理由と体調面の理由が混ざっていることがあります。 一見すると同じ「ウロウロ」に見えても、意味はかなり違うことがあるため、背景を整理して考えることが大切です。まずは、よくある理由を5つ見ていきましょう。 1.退屈・運動不足でエネルギーが余っている 散歩や遊びが足りないと、余ったエネルギーを発散するように家の中を歩き回ることがあり