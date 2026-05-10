サラダの語源をご存知ですか？サラダの語源はラテン語の「sal」（サル）で、「塩」という意味です。野菜に塩をして食べたのがサラダの始まりでした。つまり、塩分の使い方を制することこそ、おいしいサラダを作るためのコツなのです。サラダをおいしくする味付けのコツを達人に聞きました！料理人の常識。おいしくなる塩の分量はどんな料理も決まっている！レシピ本を150冊以上上梓。1日に100皿以上サラダを作ってきた達人、川上