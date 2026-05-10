スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）で首位に立つハーツにとっては痛恨の勝ち点取りこぼしになった。スコティッシュ・プレミアシップ第36節が9日に行われ、首位ハーツは4位マザーウェルと対戦。25分にオウンゴールから先制を許すと、43分にローレンス・シャンクランドが同点弾を決めたものの、勝ち越すことはできず。1−1のドローに終わった。この結果、1959−60シーズン以来、66年ぶり5回目の優勝を目指す