俳優の白石麻衣さんは5月9日、自身のInstagramを更新。乃木坂46の梅澤美波さんとのツーショットを披露しました。【写真】白石麻衣、乃木坂衣装姿を披露！「乃木坂の衣装がやっぱり似合う」白石さんは「美しくかっこいい自慢の後輩」とつづり、2枚の写真を投稿。黒とゴールドの衣装姿の白石さんと制服姿の乃木坂46のメンバー・梅澤美波さんとのツーショットを披露しています。この投稿にコメントでは「まだまだ現役で乃木坂でイケま