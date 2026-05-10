京都はＤＦアピアタウィア久選手を中心に魂のディフェンスを披露。ゲストの元日本代表ＤＦ安田理大さんが「身体を張るところを見せられた」と、その心意気に頷いた。 初のアジア切符を掴んだ京都は百年構想リーグで何を見せられるのか、注目だ。 ▼猛攻を受ける中“魂の顔面ブロック” 関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。ゲストに準