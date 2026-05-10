日本相撲協会は１０日、大相撲夏場所を初日から休場する大関安青錦（安治川部屋）の診断書を公表した。左足の関節捻挫、関節外側靱帯（じんたい）損傷で「約３週間の加療を要する見込み」とされた。６日の稽古中に痛めていた。安青錦は左足小指の骨折もあって春場所で負け越し、カド番となっている。