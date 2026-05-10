嵐の二宮和也（42）が10日、自身のXを更新。「とんでもないオーラ」を発する芸能人に街で遭遇したことを実名告白した。二宮は「さっきコンビニから出たらとんでもないオーラを感じる方を見たら岡田准一氏がいました」と、俳優岡田准一と偶然会ったことを報告。「久しぶりに街で芸能人に会いました」とつづった。この投稿に対し「えー凄い！芸能人に会えたの？」「コンビニの自動ドアが開いた瞬間に『師範』の覇気を感じるの凄